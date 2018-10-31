Фонд президентских грантов поставил исторический рекорд

Первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко сообщил о рекордном числе заявок, поданных на второй в текущем году конкурс по распределению президентских грантов.

На соискание выдвинуто почти 10 тысяч проектов - впервые за всю историю распределения президентских грантов с 2006 года. Об этом Кириенко рассказал на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества, передает ТАСС.

В целом на два конкурса 2018 года было подано 19 тысяч проектов. Предварительно в число победителей попадают более двух тысяч организаций. Они запросили гранты на общую сумму 4 миллиарда 690 миллионов рублей. Как отметил первый замглавы кремлёвской администрации, увеличилось количество проектов-победителей из малых городов и сельской местности.

По результатам первого конкурса текущего года Фонд президентских грантов поддержал более полутора тысяч проектов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей.