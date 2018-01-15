Фонд «Пятое время года» подает встречный иск к Минюсту

Встречный иск к Министерству юстиции подал фонд «Пятое время года», обеспечивающий деятельность предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

По словам юриста фонда Ивана Жданова, организация просит признать незаконными проверки, на основании которых Минюст обратился в суд с просьбой ликвидировать фонд. Иск ведомства должен быть рассмотрен 22 января.

Напомним, ранее Центризбирком отказался принимать у Навального документы для участия в президентских выборах в марте 2018 года. В ответ оппозиционер призвал к бойкоту выборов. Также его сторонники намерены провести всероссийскую акцию протеста 28 января.