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ФНС увидели в обращении компаний к адвокатам признаки недобросовестности

27 Июля 2018 в 09:06
ФНС увидели в обращении компаний к адвокатам признаки недобросовестности

Федеральная налоговая служба заявила, что обращение компании к адвокату в споре с налоговой будет считаться признаком фиктивной деятельности бизнеса. ФНС в таком случае оставляет за собой право считать, что налоговые декларации недостоверны, а компания является нарушителем, пишут «Ведомости».

Также в официальном разъяснении налоговой службы отмечается, что подозрения на недобросовестную деятельность компании будут возникать и тогда, когда руководители компании не приходят на допросы больше двух раз или доля налоговых вычетов НДС превышает 98% выплаченного налога.

Ura.ru отмечает, под подозрением окажутся фирмы, счета которых открыты в банках не по месту регистрации. Или же сведения о смене руководства внесены незадолго до отчетности.

Однако эксперты, полагают, что это не самая адекватная позиция, потому что на Западе к помощи адвоката прибегают во всяких юридических спорах.

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