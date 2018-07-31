ФНС раскроет налоговую тайну россиян

С 1 августа ФНС начнёт публиковать данные о налогоплательщиках, которые ранее составляли налоговую тайну, сообщает «Газета.ру». Отмечается, что информация будет раскрыта через специальный портал «Прозрачный бизнес».

Раскрытие данных позволит проверить, не является ли та или иная фирма «однодневкой» и не находит ли лазейки для неуплаты налогов, пишет Ura.ru. В перечень раскрываемой информации войдут уплаченные налоги, расходы, доходы и задолженности хозяйственных товариществ и обществ. В основном новшество коснётся малого и среднего бизнеса.

Отметим, что исключение будет сделано для стратегических предприятий и организаций оборонной промышленности, а также крупнейших налогоплательщиков.