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ФНС раскроет налоговую тайну россиян

31 Июля 2018 в 08:46
ФНС раскроет налоговую тайну россиян

С 1 августа ФНС начнёт публиковать данные о налогоплательщиках, которые ранее составляли налоговую тайну, сообщает «Газета.ру». Отмечается, что информация будет раскрыта через специальный портал «Прозрачный бизнес».

Раскрытие данных позволит проверить, не является ли та или иная фирма «однодневкой» и не находит ли лазейки для неуплаты налогов, пишет Ura.ru. В перечень раскрываемой информации войдут уплаченные налоги, расходы, доходы и задолженности хозяйственных товариществ и обществ. В основном новшество коснётся малого и среднего бизнеса.

Отметим, что исключение будет сделано для стратегических предприятий и организаций оборонной промышленности, а также крупнейших налогоплательщиков.

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