Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин отметил, что работа ФНС обеспечивает 76% доходов бюджета.

За 10 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет РФ поступило 17,6 триллиона рублей, что на 23%, больше соответствующего периода 2017 года. В федеральный бюджет за 10 месяцев поступило 9,8 триллиона рублей, что на 30% больше прошлогоднего показателя. Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 5,1 триллиона рублей. Этот показатель также продемонстрировал рост: он на 11,6% выше, чем в январе–октябре 2017 года.

Причем более половины прироста поступлений обеспечили не нефтегазовые доходы, а платежи по налогам на прибыли, НДФЛ и НДС, передает Телеканал 360.

Ранее НСН сообщала, что глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что государственные органы, приносящие доходы, схожи с бизнесом в построении рабочих процессов. Руководитель ведомства сравнил налоговиков с агрегатором такси. И те, и другие, по его мнению, заняты анализом данных с целью получения максимального дохода. Мишустин отметил обмен информационными данными между налоговыми и таможенными органами и использование единой системы управления рисками.

День работника налоговых органов Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников налоговых органов Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно, 21 ноября. Установлен 11 ноября 2000 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации».