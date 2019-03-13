Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Flydubai отменила два московских рейса

13 Марта 2019 в 23:27
Flydubai отменила два московских рейса

Авиакомпания Flydubai отменила дневной рейс между московским аэропортом Внуково и Дубаем 14 и 16 марта 2019 года из-за запрета Главного управления гражданской авиации ОАЭ на полеты Boeing 737 MAX, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что Flydubai приостанавливает эксплуатацию 11 самолетов модели Boeing 737 MAX 8 и двух самолетов Boeing 737 MAX 9. Пассажиры переводятся на другой рейс в тот же день поездки.

Последние новости публикуются в официальной группе Facebook и на сайте flydubai.com.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.