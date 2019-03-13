Flydubai отменила два московских рейса

Авиакомпания Flydubai отменила дневной рейс между московским аэропортом Внуково и Дубаем 14 и 16 марта 2019 года из-за запрета Главного управления гражданской авиации ОАЭ на полеты Boeing 737 MAX, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что Flydubai приостанавливает эксплуатацию 11 самолетов модели Boeing 737 MAX 8 и двух самолетов Boeing 737 MAX 9. Пассажиры переводятся на другой рейс в тот же день поездки.

Последние новости публикуются в официальной группе Facebook и на сайте flydubai.com.