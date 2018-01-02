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Флагманские центры госуслуг появятся в Москве в этом году

2 Января 2018 в 20:22
Флагманские центры госуслуг появятся в Москве в этом году

В столице в 2018 году будет совершенствоваться система оказания услуг по приему документов у населения. В Москве будут открыты флагманские центры «Мои документы», где посетителям предложат расширенный перечень услуг. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Говоря об итогах прошлого года, не могу обойти вниманием центры госуслуг. Они появились в каждом районе Москвы и расширили список услуг до 170. Теперь там можно даже прививку сделать. А в этом году откроются флагманские офисы, где будет еще больше услуг и выше уровень сервиса», — написал градоначальник в своем Twitter.


Первые Многофункциональные центры (МФЦ) появились в Москве в 2011 году. Сегодня в столице насчитывается 127 центров «Мои документы», которые пришли на смену 1200 приемным различных органов власти.

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