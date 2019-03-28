ФК «Спартак» готов заявить домашний стадион для проведения Суперкубка России

Футбольный клуб «Спартак» может подать заявку в Российскую премьер-лигу на проведение на домашнем стадионе команды «Открытие-Арена» матча за Суперкубок России в следующем году. Об этом журналистам рассказал в четверг вице-президент клуба Наиль Измайлов.

Ранее сообщалось, что заслуженный мастер спорта СССР прокомментировал в эфире НСН присуждение ФИФА «Лужникам» статуса лучшей футбольной арены в мире по видимости поля с трибун. Бронзовый призёр Чемпионата мира по футболу 1966 года, Анзор Кавазашвили признался, что всегда любил стадион «Лужники», на котором начал играть с 16 лет. Однако реконструкция, проведённая в преддверии мирового первенства, «поражает воображение».



