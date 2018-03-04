Воскресенье
04 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

Физикам удалось создать квантовую шаровую молнию

4 Марта 2018 в 08:15
Физикам удалось создать квантовую шаровую молнию

Группа ученых из Финляндии и США смогла создать при помощи двух противоположно направленных потока электрического тока и сфотографировать квантовый объект или магнитный вихрь, который внешне напоминает шаровую молнию. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Специалисты отмечают, что из этого достижения следует, что шаровые молнии в природе возникают в результате обычных ударов грозовых разрядов.

Кроме того, квантовые объекты являются очень стабильными, что позволяет их использовать, как долговечные ячейки памяти для компьютеров.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.