Физикам удалось создать квантовую шаровую молнию

Группа ученых из Финляндии и США смогла создать при помощи двух противоположно направленных потока электрического тока и сфотографировать квантовый объект или магнитный вихрь, который внешне напоминает шаровую молнию. Об этом сообщает журнал Science Advances.



Специалисты отмечают, что из этого достижения следует, что шаровые молнии в природе возникают в результате обычных ударов грозовых разрядов.

Кроме того, квантовые объекты являются очень стабильными, что позволяет их использовать, как долговечные ячейки памяти для компьютеров.