Фирменные билеты на «НАШЕСТВИЕ -2018» появятся в продаже 1 февраля

Фирменные билеты на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» появятся в продаже уже 1 февраля 2018 года!

В этом году билеты на «НАШЕСТВИЕ-2018» представлены в категориях: «Входной» , «FAN» и «VIP» «SUPER VIP». Так же, как и в прошлом году, билеты на фестиваль именные, поэтому при покупке необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также электронную почту и номер телефона. Помимо входных билетов на «НАШЕСТВИЕ-2018», в продажу поступят парковочные и палаточные билеты.

Напоминаем, что в этом году «НАШЕСТВИЕ-2018» пройдет с 3 по 5 августа. Заезд на фестиваль как всегда начнется за день до официального открытия - 2 августа.

Фирменные билеты можно будет приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах, а электронные будут продаваться на официальном сайте «НАШЕСТВИЕ-2018». Приятный сюрприз для постоянных гостей фестиваля: в этом году дизайн фирменных билетов будет выполнен в нескольких вариантах.

Красочный именной билет на Главное Приключение Года, выполненный в фирменном стиле мероприятия, – оригинальный подарок друзьям, коллегам и близким людям. Пара ярких билетов будет каждый день напоминать, что лето и «НАШЕСТВИЕ-2018» уже очень-очень скоро!

Билеты на НАШЕСТВИЕ-2018 можно приобрести на сайте: https://nashestvie.ru/

Подробности на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!