Финский журналист обвинил россиян в обогреве квартир «без надобности»

Россияне отапливают свои квартиры без надобности и ездят на огромных прожорливых джипах, потому что привыкли тратить много энергии. С такими обвинениями в адрес россиян выступил финский журналист Юсси Конттинен.

В своей статье, опубликованной в газете Helsingin Sanomat, он назвал Россию «парадоксом в отношении изменения климата».

«В нефтяной стране граждане привыкли тратить энергию, обогревая свои квартиры без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах», — пишет журналист.

Он считает, что проблему глобального потепления в России не замечают. В СМИ она упоминается лишь отчасти, а в школах, в политики и научном сообществе о ней вообще не говорят.

При этом, отметил Конттинен, проблема глобального потепления есть и в северных регионах России она отчетлива заметна. Так, по словам местных жителей, раньше в Якутии в начале зимы всегда стояли 40-градусные морозы, теперь же температура стабильно на 10 градусов выше.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в изменение климата из-за «рекордно чистых воздуха и воды», пишут «Известия».