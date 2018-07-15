Финские журналисты обратились к Путину и Трампу

В преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки финские журналисты опубликовали открытое письмо к лидерам России и США.

Документ напечатан в газете Helsingin Sanomat на трех языках – финском, русском и английском. Его авторы - работающие в США Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски, напомнили президентам о «духе Хельсинки», когда приезд первых лиц начинается в напряженной атмосфере, а заканчивается в дружественной.

Авторы письма отметили, что от постоянной деградации российско-американских отношений не выигрывает никто.

«Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, несмотря на все имеющиеся сложности», — говорится в материале, который цитирует Газета.ру

Журналисты пожелали Путину и Трампу мудрости, а еще попросили не решать вопросы Европы без европейцев.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.