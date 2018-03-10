Финская биатлонистка заявила об участии в Кубке мира в Тюмени

Биатлонистка сборной Финляндии Кайса Мякяряйнен заявила о своем участии в российском этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Об этом спортсмена заявила местным СМИ.

Мякяряйнен заявила, что будет выступать там, где IBU решает проводить соревнования.

«Как мне кажется, когда борешься за победу в общем зачёте Кубка мира, то ни у кого не существует более важной и значимой цели», — цитирует Мякяряйнен Yle.

Ранее сборная США по биатлону заявила о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира в Тюмени. Заявление было сделано еще во время Олимпиады в Пхенчхане. Американских спортсменов поддержала биатлонная сборная Чехии.