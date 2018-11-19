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Финляндия выступила за сохранение России в Совете Европы

19 Ноября 2018 в 08:29
Финляндия выступила за сохранение России в Совете Европы

Финляндия выступила за сохранение России в Совете Европы. Член финской делегации в ПАСЕ Сиркка-Лииза Анттила сообщила «Известиям», что сохранение участия Москвы в Совете Европы и возвращение ее делегации полномочий станет приоритетом финских депутатов во время председательствования страны в организации.

В свою очередь, источники в Госдуме сообщили изданию, что Россия надеется, что кризис в ПАСЕ будет разрешен с помощью Финляндии.

Ранее в СЕ предрекли Ruxit, напоминает RT. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия может выйти из организации и сравнил это с Brexit, выходом Великобритании из Евросоюза. Глава финского МИД Таимо Сойни, который присутствовал на пресс-конференции, добавил, что Финляндия примет все возможные усилия, чтобы решить проблему с выплатой членских взносов российской стороной.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН отметил, что Россия исключения из Совета Европы не допустит, однако и трагедией для страны это не станет.

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