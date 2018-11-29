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Финляндия не претендует на Карелию

29 Ноября 2018 в 00:57
Финляндия не претендует на Карелию

Министерство иностранных дел Финляндии отвергает любые притязания в отношении Карелии, отошедшей после Второй мировой войны Советскому Союзу, а после распада СССР - Российской Федерации, передает «Интерфакс».

Финляндия не планирует поднимать вопрос о возврате переданных СССР на основании Парижского мирного договора 1947 года территорий. Об этом заявил руководитель отдела МИД по связям с Россией Никлас Линдквист.

Ранее ФСБ предупредила об угрозе территориальных притязаний к России со стороны ряда иностранных государств. Такое положение содержится в новом проекте основ государственной пограничной политики.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН разъяснил, какие угрозы имеются в виду.

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