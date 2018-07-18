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Финансисты предрекли обвал рубля

18 Июля 2018 в 12:15
Финансисты предрекли обвал рубля

Дальнейшее падение рубля прогнозируют эксперты Райффайзенбанка. В обзоре финансовой организации говорится, что из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших под санкции США российских компаний-экспортеров курсы главных мировых валют по отношению к рублю продолжат рост, пишет РБК.

Эксперты считают, что из-за желания Госдумы смягчить валютный контроль отток капитала из страны ускорится. Кроме того, это повлечет за собой рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Все это приведет к падению рубля.

По мнению аналитиков, доллар будет стоить 65-70 рублей уже в 2018 году.

Сегодня на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 16 копеек — до 62,77 рубля, курс европейской валюты увеличился на 4 копейки, составив 73,00 рубля, передает RT.

 

 

 

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