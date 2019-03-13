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Финалисты - «Лидеры России» рассказали о жизни школьникам Сочи

13 Марта 2019 в 15:15
Финалисты - «Лидеры России» рассказали о жизни школьникам Сочи

Финал Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. стартовал сегодня с Социального дня в Сочи. Три сотни финалистов в этот день провели открытые уроки в школах для старшеклассников. Конкурсант были поделены попарно и могли выбрать три темы своего выступления перед учениками: лидерство, важные уроки для руководителя из личного опыта, поиск собственного пути в жизни.

Как отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, финалистам было необходимо заинтересовать требовательную молодёжную аудиторию, завладеть её вниманием. Причём, работа в паре усложнила задание.

Финал конкурса продлится до 17 марта. Завтра, 14 марта в День развития пройдёт официальное открытие заключительного этапа конкурса и серия мастер-классов для финалистов, 15 марта - День наставника, 16 числа – Управленческий день. В завершении, 17 марта запланирован командный забег на 5 километров с препятствиями, после чего всё увенчает торжественная церемония награждения победителей.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

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