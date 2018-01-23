Финалисты конкурса «Лидеры России» прочтут лекцию для старшеклассников





Финалистам всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» предстоит среди прочих испытаний прочитать лекцию о лидерстве на собственном примере для сочинских старшеклассников, которые затем поставят им свои оценки, сообщил журналистам замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«На сегодняшний день расписано 158 классов в городе Сочи, а у нас финал будет происходить в «Сириусе», соответственно, мы сейчас связались с сочинскими школами и по два человека, они расходятся по школам - в 9, 10, 11 классы - и их задача прочитать лекцию о лидерстве на своем личном примере. Оценивать результаты будут сами школьники», - сказал Кириенко.

В свою очередь руководитель конкурса, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров сообщил, в финал прошли представители 54 регионов.

Лидерами среди регионов по количеству финалистов стали Москва (58 человек), Санкт-Петербург (30) и Ставропольский край.

Возраст финалистов от 24 до 45 лет, женщин из них всего 16%, а 11% финалистов являются многодетными родителями.

Конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента РФ.

«Лидеры России» — это Всероссийский конкурс управленцев среди граждан РФ возрастом до 50 лет, целью которого является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

«Я слежу за этим лично. Считаю, что организация и характер работы, и результаты работы положительные — вот этого самого большого мероприятия», заявил Владимир Путин 11 января на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, отвечая на вопрос о проекте по отбору управленческих кадров «Лидеры России»

При этом президент подчеркнул, что ничего общего с политической конъюнктурой данный проект не имеет.

Он добавил, что одним из приоритетных направлений является подготовка рабочих кадров, Россия проводит свои национальные конкурсы профессионального мастерства и участвует в международных, а также осуществляется различная поддержка со стороны государства и бизнеса молодым специалистам, передает РИА «Новости».