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Финалистов «Лидеров России» включат в программу подготовки высшего кадрового резерва

9 Февраля 2018 в 20:40

Финалисты конкурса «Лидеры России» смогут пройти тренинги в рамках программы подготовки высшего кадрового резерва, сообщил директор Высшей школы госуправления РАНХиГС, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Программа подготовки высшего кадрового резерва была разработана РАНХиГС. Тренинги направлены на развитие лидерских качеств и повышения эффективности работы в команде, передает ТАСС.

300 самых перспективных участников со всей России приглашены в Сочи на финальный этап конкурса. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры помогут выявить сотню лучших участников. Вы усилите лидерские навыки, получите оценку от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта.


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