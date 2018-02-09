Финалистов «Лидеров России» включат в программу подготовки высшего кадрового резерва

Финалисты конкурса «Лидеры России» смогут пройти тренинги в рамках программы подготовки высшего кадрового резерва, сообщил директор Высшей школы госуправления РАНХиГС, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.



Программа подготовки высшего кадрового резерва была разработана РАНХиГС. Тренинги направлены на развитие лидерских качеств и повышения эффективности работы в команде, передает ТАСС.

300 самых перспективных участников со всей России приглашены в Сочи на финальный этап конкурса. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры помогут выявить сотню лучших участников. Вы усилите лидерские навыки, получите оценку от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта.



