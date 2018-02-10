Финалистов конкурса Лидеры России оценили школьники

Сочинские школьники дали оценку финалистам конкурса управленцев Лидеры России. Как рассказал журналистам руководитель конкурса директор Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров, в анкетировании участвовали порядка 6 тысяч учеников средних школ.

В ходе испытания финалисты должны были рассказать школьникам о лидерстве – так проверялась способность финалистов заинтересовать аудиторию своим выступлением, умение лаконично формулировать свои мысли и доказывать свою точку зрения, пишет ТАСС.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 11 октября 2017 года. Как заявил ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, конкурс «Лидеры России» должен стать «открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня».