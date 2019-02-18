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Финалист «Лидеров России» научил детей из Чечни готовить пиццу

18 Февраля 2019 в 15:24
Финалист «Лидеров России» научил детей из Чечни готовить пиццу

Финалист «Лидеров России» из Чеченской республики Ибрагим Гацаев утроил кулинарный мастер-класс для детей из горных сельских поселений. По его словам, он вдохновился опытом участия в кулинарных состязаниях на конкурсе управленцев и решил познакомить ребят с работой повара как примером интересной профессии.

Гацаев рассказал, что в Чечне приготовление еды считается не вполне мужским занятием. Однако после мастер-класса сразу пятеро его участников объявили о желании выбрать в будущем эту профессию, сообщают Лидерыроссии.рф.

В мастер-классе, который состоялся 16 февраля, принял участие знаменитый на Северном Кавказе шеф ресторана «Кутюр» Марафат Рахманов. Он научил ребят готовить настоящую итальянскую пиццу.

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