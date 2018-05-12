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Финал «Евровидения» впервые с 2004 года пройдет без России

12 Мая 2018 в 10:56
Финал «Евровидения» впервые с 2004 года пройдет без России

В Лиссабоне в субботу вечером пройдет финал песенного конкурса «Евровидение-2018». На сцене площадки «Алтис Арена» встретятся артисты из 26 стран, Россия в их число не вошла.

Представительница РФ Юлия Самойлова не прошла в финал. Она представила композицию «I Won't Break» во втором полуфинале 10 мая, но не набрала необходимого количества голосов.

Невыход российского исполнителя в финал «Евровидения» - первый случай за 14 лет. Впрочем, как заявили RT эксперты, задачи у номера были другие – заявить о себе, о России.

Многие музыкальные критики сошлись во мнении, что номер Самойловой был «не очень удачным». Зрители также остались недовольны выступлением российской исполнительницы. Многие писали в социальных сетях, что Самойлова в начале второго куплета даже забыла слова, пишет Газета.ру

Юлия Самойлова – российская певица, прикованная к инвалидному креслу. В 2017 году она была выбрана для участия в конкурсе «Евровидение» в Киеве, однако украинские власти не пустили Самойлову в страну и внесли ее в «черный список» из-за поездки в Крым.

Вместе с Россией без финала «Евровидения-2018» остались Польша, Румыния, Латвия, Черногория, Грузия, Мальта и Сан-Марино.

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