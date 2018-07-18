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Финал ЧМ-2018 посмотрело рекордное количество телезрителей

18 Июля 2018 в 09:57
Финал ЧМ-2018 посмотрело рекордное количество телезрителей

Финальный матч чемпионата мира по футболу Франция-Хорватия стал рекордным по количеству телезрителей, которые его смотрели. Об этом рассказали в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Во Франции за национальную сборную болело 20,35 млн человек. Во время церемонии награждения число телезрителей прибавилось на 2 млн. Это составляет более 33% от всей аудитории Франции.

В Хорватии за финалом следили 1,538 млн зрителей (39,2%). По данным ФИФА, это, скорее всего, говорит о том, что большое количество жителей наблюдали за встречей не дома.

В России финальным матчем интересовались 20,81 млн человек (16,2% возможной аудитории), пишут «Известия». 

Большое количестве телезрителей смотрели финал чемпионата в США - 16,01 млн человек (5,2%), в Бразилии — 40,45 млн (19,1%), в Германии — 21,32 млн (28,2%).

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