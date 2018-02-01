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Фильм «Селфи» выходит в российской прокат

1 Февраля 2018 в 01:10

Картина «Селфи» режиссера Николая Хомерики по роману Сергея Минаева «ДухLess XXI века. Селфи» сегодня выходит на широкие экраны. Продюсерами фильма выступили Петр Ануров, Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. Роли исполнили Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Юлия Хлынина и Северия Янушаускайте, передает ТАСС.

По сюжету главного героя — популярного писателя и телеведущего Владимира Богданова, внезапно заменяет абсолютный двойник. Он отнимает у Богданова работу, славу, жену, любовницу и справляется с его ролью куда лучше оригинала. И только дочь хочет возвращения настоящего Богданова.


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