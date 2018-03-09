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Фильм с Путиным «Миропорядок 2018» набрал в соцсетях 11 млн просмотров

9 Марта 2018 в 14:19
Фильм с Путиным «Миропорядок 2018» набрал в соцсетях 11 млн просмотров

Новый документальный фильм «Миропорядок 2018» с участием президента России Владимира Путина за два дня с момента размещения в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» посмотрели 11 млн раз.

В настоящий момент количество просмотров фильма в социальной сети «Одноклассники» составляет 7147759, в социальной сети «ВКонтакте»— 3643780, пишет РИА Новости.

Лента Саиды Медведевой была выложена в соцсетях 7 марта журналистом Владимиром Соловьевым. В основу фильма легли несколько интервью Путина журналисту. Сам Соловьев отмечал, что это был серьезная, прямая, а иногда даже жесткая беседа. Журналист признался, что волновался в некоторых моментах, но Путин ответил даже на самые каверзные вопросы.

Так, Владимир Путин рассказал Соловьеву о своем видении антироссийских санкций и международной борьбы с терроризмом. Глава российского государства рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу и признался, что его не обижает ярлык «самого главного злодея мира».

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