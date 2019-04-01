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Фильм Бёртона «Дамбо» возглавил российский прокат

1 Апреля 2019 в 12:48
Фильм Бёртона «Дамбо» возглавил российский прокат

По итогам минувших выходных семейный фильм режиссера Тима Бертона «Дамбо» собрал в российском прокате более 281 миллиона рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com, предоставляя данные за 28-31 марта.

«Дамбо» представляет собой коноадаптацию одноименного мультфильма, который был выпущен в 1941 года. В центре сюжета – цирковой слоненок, который научился летать. Главные роли в вышедшей в прокат ленте исполнили Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Ева Грин и другие.

Что касается дальнейшей расстановки сил, то вторую строчку по итогам прошедших выходных занял американский фильм ужасов «Мы», заработавший 95 с половиной миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров российская картина «Балканский рубеж», который за последние выходные собрал более 80 миллионов рублей. Общие сборы фильма Андрея Волгина, вышедшего в прокат 21 марта, превысили 259 миллионов рублей.

Между тем, как напоминает RT, ранее национальный реестр фильмов библиотеки конгресса США отобрал 25 фильмов, которые будут сохранены для будущих поколений. Как отмечает The Hollywood Reporter, в список национального достояния США, в частности, включили мультфильм «Дамбо». Также туда попали ленты «Крепкий орешек», «Титаник», а также два фильма режиссёра Ричарда Доннера — «Балбесы» и «Супермен».

 

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