Филиалы столичных центров «Мои документы» открылись в загородных СНТ

В расположенных в Подмосковье садоводческих некоммерческих товариществах открылись филиалы столичных центров «Мои документы». Как рассказали журналистам в пресс-службе центров услуг, теперь дачники смогут получить самые востребованные государственные услуги и выбрать удобный участок для голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября.

«Информирование жителей о выборах мэра Москвы развернуто как в Москве в рамках поквартирных обходов, так и за пределами города - на дачных участках. Для этого сформирована группа из 4 тыс. сотрудников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что избирательные участки в Единый день голосования откроются в СНТ прямо в мини-офисах центров госуслуг. Уже сейчас дачники могут здесь оформить социальную карту, решить вопрос по расчетам коммунальных платежей, оформить пенсионное свидетельство и парковочное разрешение, проверить задолженность и получить квитанцию на оплату, а также многое другое. Центры работают с четверга по воскресенье с 10.00 до 14.00.

Напомним, что в этом году на выборах мэра Москвы жители столицы смогут проголосовать не только по месту прописки, но также в Калужской, Тульской, Московской и Владимирской областях.