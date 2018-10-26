Филарет призвал Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна сменить своё название. Об этом заявил глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет на пресс-конференции в Киеве. По мнению Филарета УПЦ МП должна называться Российской православной церковью на Украине. Заявление относилось к тем представителям православной церкви Московского патриархата, которые откажутся присоединится к УПЦ КП после официального получения автокефалии.

Напомним, ранеев эфире заявил , что в Русской православной церкви продолжат молиться за Украину, не смотря на продолжающийся церковный конфликт. Он также отметил, что на на российской церкви это вообще никак не отразится.