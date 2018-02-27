Фигуристка Медведева рассказала о росте подписчиков в соцсетях после ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в одиночном катании, рассказала о выросшем числе подписчиков в социальных сетях. По ее словам, их стало больше на 400 тысяч. RT олимпийская чемпионка сообщила, что это люди из разных стран, которые следят за фигурным катанием.

«Я безумно рада, что фигурное катание набрало такую популярность, что им действительно интересуются», — сказала Медведева.

В минувшую пятницу на катке в Канныне Евгения Медведева завоевала серебро Олимпийских игр в Южной Корее, уступив золото другой россиянке Алине Загитовой.

