Фигуристка из Канады увезет на родину выращенную на съедение корейскую собаку

Канадская фигуристка Меган Дюамель, выступающая в паре с Эриком Рэдфордом, спасла одну из собак, которых выращивали в Пхенчхане на съедение. Как передает «Газета.ру», спортсменка намерена вывезти животное к себе на родину и там отдать в хорошие руки.

Дюамель рассказала, что спасенный пес даже не хочет играть, он просто просится ко всем на руки, чтобы люди его подержали.

Отмечается, что представитель общества защиты корейских собак Эк Пак пообещал помощь в улаживании всех юридических вопросом вывоза собаки из страны.