Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Фигуристка Боброва рассказала, как воспитывать будущих чемпионов

26 Ноября 2018 в 14:48
Фигуристка Боброва рассказала, как воспитывать будущих чемпионов

Звезда фигурного катания Екатерина Боброва встретилась с юными спортсменами 25 ноября в Ярославле. Встреча стала частью проекта «Родина Добра», организованного неформальным движением Putin Team.

Олимпийская чемпионка прочитала лекцию «Движение к победе. Мой девиз-никогда не сдавайся!». Она поделилась собственным опытом достижения спортивных высот. Родителям начинающих спортсменов она рассказала о тонкостях воспитания будущих чемпионов.

Боброва призналась, что вдохновила ее на фигурное катание сестра, которая занималась в секции более 5 лет.

Целью проекта «Родина Добра» является возможность молодёжи из разных российских регионов пообщаться со своими кумирами и перенять их опыт.

Ранее заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что уход вице-премьера с поста президента РФС Виталия Мутко станет огромной потерей для российского футбола.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.