Фигуристка Боброва рассказала, как воспитывать будущих чемпионов

Звезда фигурного катания Екатерина Боброва встретилась с юными спортсменами 25 ноября в Ярославле. Встреча стала частью проекта «Родина Добра», организованного неформальным движением Putin Team.

Олимпийская чемпионка прочитала лекцию «Движение к победе. Мой девиз-никогда не сдавайся!». Она поделилась собственным опытом достижения спортивных высот. Родителям начинающих спортсменов она рассказала о тонкостях воспитания будущих чемпионов.

Боброва призналась, что вдохновила ее на фигурное катание сестра, которая занималась в секции более 5 лет.

Целью проекта «Родина Добра» является возможность молодёжи из разных российских регионов пообщаться со своими кумирами и перенять их опыт.

Ранее заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что уход вице-премьера с поста президента РФС Виталия Мутко станет огромной потерей для российского футбола.