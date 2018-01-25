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Фигурист Букин обратился в МОК с открытым письмом

25 Января 2018 в 10:24
Фигурист Букин обратился в МОК с открытым письмом

Открытое письмо опубликовал российский фигурист Иван Букин после решения МОК не приглашать его на Игры в Корею. По словам спортсмена, выступающего в дуэте с Александрой Степановой, «он никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале, ни одна проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде», — написал Букин. Такое письмо было опубликовано с подписью спортсмена на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Для 24-летнего москвича Игры в Пхенчхане должны были стать первыми в карьере. При этом фигурист всё ещё надеется попасть на Олимпиаду, ожидая, что МОК изменит своё решение, сообщает Газета.ру.

Напомним, ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал решение МОК о недопуске Ивана Букина к Играм в Пхёнчхане, сообщает RT.

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