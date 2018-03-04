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ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Давиде Астори

4 Марта 2018 в 15:45
ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Давиде Астори

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с кончиной капитана итальянской «Фиорентины» Давиде Астори. О смерти 31-летнего футболиста стало известно в воскресенье, 4 марта.

««Наши мысли с семьей и друзьями Давиде Асторе, который умер в возрасте 31 года», — говорится в сообщении ФИФА в Twitter.

Ранее соболезнования выразил «Ювентус».

Также были отменены воскресные матчи в рамках 27 тура чемпионата Италии по футболу.

Давиде Астори играл в «Фиорентине» с 2015 года. Также защитник входил в сборную Италии, пишет Газета.ру

 

 

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