ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Давиде Астори

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с кончиной капитана итальянской «Фиорентины» Давиде Астори. О смерти 31-летнего футболиста стало известно в воскресенье, 4 марта.

««Наши мысли с семьей и друзьями Давиде Асторе, который умер в возрасте 31 года», — говорится в сообщении ФИФА в Twitter.

Ранее соболезнования выразил «Ювентус».

Также были отменены воскресные матчи в рамках 27 тура чемпионата Италии по футболу.

Давиде Астори играл в «Фиорентине» с 2015 года. Также защитник входил в сборную Италии, пишет Газета.ру