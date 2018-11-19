Фетисов вступился за оскорблённых хоккеистом Уитни россиянок

Российские девушки либо очень красивые, либо настоящие «уроды». Такой точки зрения придерживается бывший хоккеист «Сочи» Райан Уитни, который выступал за клуб в 2014–2015 годах. В беседе с корреспондентами телеканала «360» заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов заявил, что категорически не согласен с мнением спортсмена. Он заявил, что в России – самые красивые женщины в мире. А «глупость», озвученную Уитни, странно даже комментировать. Кроме того, Фетисов предположил, что спортсмен, может быть, всё время смотрел не туда.

Кстати, с позицией прославленного хоккеиста согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил Райану Уитни в том же ключе высказаться и об американских женщинах, напомнив, что среди них, к примеру, распространено ожирение.

Как напоминает Ura.ru, ранее Уитни заявил, что «российские женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами».