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Фестиваль триколора пройдёт в День Государственного флага России

20 Августа 2018 в 14:06
Фестиваль триколора пройдёт в День Государственного флага России

В Москве, Казани и Новороссийске 22 августа, в День Государственного флага РФ, впервые состоится Фестиваль красок триколора. По словам организаторов мероприятия, участником красочного шоу смогут стать все желающие. Им выдадут сухую краску белого, синего и красного цветов. По единой команде краску нужно будет раскидывать, чтобы окрасить все вокруг и себя самих в цвета российского флага.

В каждом из городов фестиваль пройдет в одном из центральных парков, он станет веселым завершением Дня Государственного флага.

В парках в этот день также запланированы интерактивные программы, где можно будет узнать историю государственного флага РФ и интересные факты о нём. Состоятся также выступления артистов.

В Москве Фестиваль красок триколора пройдет в парке Сокольники.

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