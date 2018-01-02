Фестиваль «Путешествие в Рождество» в столице посетили 4 млн человек

Москва традиционно проводит новогодние каникулы с размахом. В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» развернулся на 83 столичных площадках. За два дня гостями фестиваля стали 4 млн человек, сообщили в мэрии города.

«Москвичи продолжают активно участвовать в новогодних мероприятиях. Ул. Тверская, площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», парки культуры за два дня посетили уже больше 4 млн человек», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.







Москвичи продолжают активно участвовать в новогодних мероприятиях. Тверскую, площадки фестиваля #ПутешествиевРождество, парки культуры за два дня посетили уже больше 4-х миллионов человек. pic.twitter.com/WKBln4mDR7 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 января 2018 г.

Напомним, праздничные мероприятия стартовали в Москве 22 декабря и продлятся до 14 января.