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Фестиваль «Путешествие в Рождество» в столице посетили 4 млн человек

2 Января 2018 в 18:00
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в столице посетили 4 млн человек

Москва традиционно проводит новогодние каникулы с размахом. В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» развернулся на 83 столичных площадках. За два дня гостями фестиваля стали 4 млн человек, сообщили в мэрии города.

«Москвичи продолжают активно участвовать в новогодних мероприятиях. Ул. Тверская, площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», парки культуры за два дня посетили уже больше 4 млн человек», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.


Напомним, праздничные мероприятия стартовали в Москве 22 декабря и продлятся до 14 января.

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