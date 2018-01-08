Фестиваль «Путешествие в Рождество» будет радовать москвичей еще неделю

У тех, кто не успел посетить проходящий в столице зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», есть последняя возможность это сделать. Фестивальные площадки с различными мастер-классами, театральными представлениями и интерактивными программами будут работать до 14 января.

Как сообщил на своей страничке «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин, в ярких шатрах фестиваля можно найти лучшие новогодние украшения и развлечения на любой возраст и вкус.

«И то, что ни за какие деньги не купишь - хорошее настроение», - написал градоначальник.

Добавим, что все желающие смогут попробовать на фестивале праздничные блюда, приготовленные лучшими поварами столицы. Также узнают, как испечь итальянский кекс панеттоне, имбирное печенье, торт «рождественское полено» по французскому рецепту, десерт туррон со сливками и орехами, марципаны и другие сладости.

Помимо этого можно будет приобрести сувенирную продукцию, а также шарфы, шапки и варежки с символикой фестиваля.