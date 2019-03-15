Фестиваль «Нашествие-2019» откроет свои двери уже в четверг 18 июля

Уже в четверг, 18 марта, самый крупный музыкальный фестиваль страны «Нашествие-2019» откроет свои двери для всех желающих.

На Главной сцене накануне первого фестивального дня состоятся захватывающие выступления двух артистов, один из которых - горячо любимый сотнями тысяч поклонников Глеб Самойлов и его коллектив The Matrixx с симфоническим оркестром. Имя второго артиста - легкое, как глоток свежего воздуха, будет объявлено позже.

На этой неделе организаторы фестиваля объявили новую «тройку» артистов Главной сцены:

• Джипси-фолк-рок группа The Hatters

• Рок-группа с женским вокалом Louna

• «Ночные Снайперы»

«Зачастую некоторые исполнители в 45 лет, написав один или два альбома, при этом не играя полноценные концерты и не зная толком страну, считают себя небожителями. Передаю им огромный привет, присоединяйтесь к тем, кто не играет на «Нашествии», - заявила в эфире «Подъемников» на НАШЕм Радио Диана Арбенина, лидер группы «Ночные Снайперы».

На «Нашествие-2019» едут коллективы «Аквариум», «Алиса», «Би-2», «Браво», Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, «Дельфин», ДДТ, «Мумий Тролль», Нейромонах Феофан, «Операция Пластилин», Anacondaz, F.P.G, «Пикник», «Бригадный подряд», «План Ломоносова», «Сурганова и оркестр», «Сплин» и многие другие.

Входы и парковки готовы будут принимать НАШИх с 17.00, а сама же музыкальная программа возьмет феерический старт в 21.00. Так что заранее планируйте в будни вашу поездку, чтобы не опоздать на «Главное приключение года».

Стоит отметить, что с 1 апреля запланировано повышение цен на билеты. И это не «апрельский розыгрыш». Билеты можно приобрести на официальном сайте nashestvie.ru.

Все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019» - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции. Лучшие билеты на «Главное приключение года» доступны на официальном сайте фестиваля.