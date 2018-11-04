Воскресенье
04 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

Фестиваль народного единства в Москве посетили больше полумиллиона человек

4 Ноября 2018 в 18:05
Фестиваль народного единства в Москве посетили больше полумиллиона человек

Фестиваль «День народного единства», площадки которого открылись в Москве в субботу, 3 ноября, в первый день работы посетили больше 500 тысяч человек.

Как сообщили в московской мэрии, в субботу на Манежной площади и расположенной по соседству Площади Революции прошло 49 концертов и спектаклей с участием 3,5 тысяч артистов. Эти представления посмотрели порядка 10,5 тысяч зрителей.

Еще около 5 тысяч москвичей и гостей города поучаствовали в народных играх и спортивных соревнованиях. Самым популярным развлечением стала карусель. На ней прокалились порядка 20 тысяч гостей праздника.

В мэрии отметили, что на празднике гостей не только развеселили, но и накормили. В рамках сырной и рыбной ярмарок москвичи приобрели 3,4 тонны сыров и 1,1 тонны морепродуктов, кроме того, посетители съели порядка 4 тонн различных блюд, приготовленных по традиционным рецептам жителей регионов РФ, а также выпили 1200 литров чая.

Фестиваль «День народного единства» проводится в Москве с 3 по 5 ноября. В 2017 году мероприятия фестиваля посетили порядка 1,5 млн человек.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.