Фестиваль народного единства в Москве посетили больше полумиллиона человек

Фестиваль «День народного единства», площадки которого открылись в Москве в субботу, 3 ноября, в первый день работы посетили больше 500 тысяч человек.

Как сообщили в московской мэрии, в субботу на Манежной площади и расположенной по соседству Площади Революции прошло 49 концертов и спектаклей с участием 3,5 тысяч артистов. Эти представления посмотрели порядка 10,5 тысяч зрителей.

Еще около 5 тысяч москвичей и гостей города поучаствовали в народных играх и спортивных соревнованиях. Самым популярным развлечением стала карусель. На ней прокалились порядка 20 тысяч гостей праздника.

В мэрии отметили, что на празднике гостей не только развеселили, но и накормили. В рамках сырной и рыбной ярмарок москвичи приобрели 3,4 тонны сыров и 1,1 тонны морепродуктов, кроме того, посетители съели порядка 4 тонн различных блюд, приготовленных по традиционным рецептам жителей регионов РФ, а также выпили 1200 литров чая.

Фестиваль «День народного единства» проводится в Москве с 3 по 5 ноября. В 2017 году мероприятия фестиваля посетили порядка 1,5 млн человек.