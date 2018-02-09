Фестиваль «Московская Масленица» стартует на 25 площадках

Фестиваль «Московская Масленица» стартует сегодня и продлится до 18 февраля в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Посетителям 25 фестивальных площадок, расположенных на территории столицы, предложат более 170 видов блинов. Гости фестиваля смогут попробовать оранжевые, зеленые, фиолетовые и черные оладьи. Блины с площадок фестиваля «Московская Масленица» можно будет заказать на дом или в офис.

На Манежной площади и площади Революции, на Тверском бульваре и улице Профсоюзная научат гостей ковать блины из металла.

Проект «Золотая маска в городе» представит программу семи национальных театров России, сообщает Агентство «Москва».

Масленица — традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии.

В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей.

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёшки, а у белорусов и украинцев также вареники, сырники и колодка.