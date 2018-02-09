Фестиваль «Московская Масленица» начался в столице

В столице стартовал фестиваль «Московская Масленица». Он продлится 10 дней, в течение которых будут работать 25 площадок по всему городу, на которых посетителей ждут самые разнообразные блины. Отмечается, что всего можно будет попробовать более 170 видов этого лакомства.





Помимо этого горожанам предложат широкий выбор сувениров и изделий народный промыслов. Также в программе фестиваля будут традиционные масленичные развлечения. В частности, гостей ждёт обширная театральная программа.





Отмечается, что на Манежной площади 9 февраля пройдет премьера интерактивного спектакля «Царская Масленица». Также в рамках проекта «Золотая Маска» в городе» на трех фестивальных площадках покажут сразу шесть постановок. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, на выходные в столице запланирована ещё более насыщенная программа.





Добавим, что проект «Золотая Маска» в городе» подарит гостям фестиваля спектакли театров Якутии, Чувашии и Республики Марий Эл. Всего намечается 11 разных представлений, которые в сумме покажут 72 раза. Увидеть эти постановки можно на площади Революции, в Камергерском переулке и на улице Профсоюзной.

Празднование Масленицы широко пройдёт не только в столице, но и в Московской области. Там откроется порядка ста блинных точек, где будут торговать готовыми блинами, а также печь на заказ, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».