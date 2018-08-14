Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы-1»

Двукратный чемпион мира в «Формуле-1», пилот команды McLaren испанский гонщик Фернандо Алонсо объявил, что прекращает выступление по окончании сезона. Он не будет принимать участие в гонках в 2019 году, сообщает пресс-служба британской «конюшни».

Алонсо выступал в автогонках 17 лет. Как отмечается в заявлении McLaren, он сумел стать, возможно, самым выдающимся гонщиком своего поколения. В команде подчеркнули, что уважают решение Фернандо, хотя он в данный момент находится в своей лучшей форме.

За 17 лет в чемпионате мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами 37-летний Алонсо 32 раза поднимался на высшую ступень подиума, дважды завоёвывал звание чемпиона мира, три раза становился вторым по итогам года и один раз - третьим.

В нынешнем сезоне испанец идёт девятым в персональном зачёте.