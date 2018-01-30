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Фермерские хозяйства в России нуждаются в 30 млрд рублей

30 Января 2018 в 19:06
Фермерские хозяйства в России нуждаются в 30 млрд рублей

Дополнительная государственная поддержка требуется для российских фермерских хозяйств, пишет ТАСС, ссылаясь  на официального представителя Минсельхоза Яну Перепечаеву. По её мнению, на выдачу грантов и льготных кредитов необходимо направить деньги в сумме 30 мрлд рублей.  

Представитель Минсельхоза предложила выдать гранты «всем, кто стоит в очереди на его получение». Также необходимо, добавила она, поддержат кооперативы и выдать льготные кредиты фермерам. Перепечаева отметила, что половина требуемой суммы требуется на предоставление грантов, а другая половина – на выдачу льготных кредитов.   

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