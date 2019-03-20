Феминистка Белла Рапопорт обвинила косметическую компанию в лицемерии, сообщает «Серебряный дождь». Скандал разгорелся в социальной сети Instagram.

Раппопорт обратилась к фирме Lush и попросила предоставить ей бесплатный набор косметики в обмен за положительный отзыв в соцсетях. Такое предложение не заинтересовало компанию, и девушка получила отказ. В ответ на это Рапопорт обвинила марку в лицемерии. Она отметила, что Lush заявляет о поддержке феминисткам, однако отказывается бесплатно предоставить свою продукцию одной из них. В ответ на это пользователи сети Интернет посоветовали девушке «работать, а не клянчить».

Такое заявление задело блогера, и в ответ она посоветовала отправиться всем к психологу:

«Дорогие люди, сходите. Поверьте, что вы можете заниматься своими делами и не лезть в дела других, если это вас никак не касается. Не нарушайте чужие границы, охраняйте свои»,- сказала Рапопорт.