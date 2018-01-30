Среда
31 января
USD 56.29
EUR 69.54
Горячие новости

Федотов извинился за драку Сванидзе и Шевченко в радиоэфире

30 Января 2018 в 23:24
Федотов извинился за драку Сванидзе и Шевченко в радиоэфире

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов принес извинения аудитории радио «Комсомольская правда» за драку членов СПЧ, журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко. Конфликт между ними возник во время прямого эфира, в ходе обсуждения роли Сталина.

Он также призвал Сванидзе и Шевченко извиниться друг перед другом и перед аудиторией.

Михаил Федотов также сообщил, что в СПЧ есть комиссия по этике, которую возглавляет Евгений Ясин, и ситуация может стать предметом ее рассмотрения, передает ТАСС.

Конфликт между Сванидзе и Шевченко, завершившийся дракой, произошел 30 января в прямом радио эфире. Темой обсуждения был скандальный фильм «Смерть Сталина».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.