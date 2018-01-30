Федотов извинился за драку Сванидзе и Шевченко в радиоэфире

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов принес извинения аудитории радио «Комсомольская правда» за драку членов СПЧ, журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко. Конфликт между ними возник во время прямого эфира, в ходе обсуждения роли Сталина.

Он также призвал Сванидзе и Шевченко извиниться друг перед другом и перед аудиторией.

Михаил Федотов также сообщил, что в СПЧ есть комиссия по этике, которую возглавляет Евгений Ясин, и ситуация может стать предметом ее рассмотрения, передает ТАСС.

Конфликт между Сванидзе и Шевченко, завершившийся дракой, произошел 30 января в прямом радио эфире. Темой обсуждения был скандальный фильм «Смерть Сталина».