Федор Смолов стал нападающим «Локомотива»

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов покинул клуб РПЛ «Краснодар» и перешел в московский «Локомотив».

«Горд присоединиться к такому клубу, как «Локомотив». Рад быть здесь», - приводятся слова Смолова в англоязычной версии страницы «Локомотива» в твиттере. Смолов также добавил, что с нетерпением ожидает выхода на поле в составе «Локомотива», передает RT.

Сам же ФК «Локомотив» сообщил о приходе Смолова оригинальным образом, отмечает Утро.ру . В Инстаграм команды появился видеоролик из мультфильма «Простоквашино» с фрагментом приезда Дяди Федора. Вместо его лица помещен улыбающийся Смолов.

Федор Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года. Он выходил на поле в составе краснодарской команды в 101 матче и забил 64 мяча, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что Федор Смолов попал в ДТП на своей дорогой иномарке в Краснодаре. Машина разбилась, ее забрал эвакуатор. Никто из людей не пострадал.