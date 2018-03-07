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Федерация легкой атлетики обещает решить проблему восстановления статуса

7 Марта 2018 в 11:15
Федерация легкой атлетики обещает решить проблему восстановления статуса

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин упрекнул Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) в том, что она не в полной мере отражается деятельность российской организации в отношении борьбы с допингом.

Мы бы хотели, чтобы мировое сообщество видело более объективную картину происходящего сейчас вокруг российской легкой атлетики», — заявил Шляхтин ТАСС.По словам национальной федерации по виду спорта, «мы играем по их правилам, уважая и придерживаясь их».

При этом чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, выигравшая два дня назад свой 38-й турнир подряд, выразила недоумение по поводу позиции ВФЛА.

«Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении ВФЛА. Вариантов в этом направлении несколько», — цитирует спортсменку Газета.ру.

Вместе с Ласицкене в Бирмингеме на чемпионате мира выступал в нейтральном статусе и Даниил Лысенко. Он также, как и Мария, выиграл золотые медали в секторе прыжков в высоту. После церемонии награждения Ласицкене призналась, что ей «было некомфортно слушать гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Ранее в руководители ИААФ пригрозили, что если Всероссийская федерация легкой атлетики не достигнет прогресса к июлю, российские легкоатлеты могут лишиться права участвовать в соревнованиях, напоминает RT.

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