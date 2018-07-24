Федерация керлинга: Крушельницкий никогда не принимал допинг

Слушание по «делу керлингиста Крушельницкого», которого обвиняют в приеме запрещенного мельдония, и лишенного из-за этого бронзовой олимпийской медали, пройдет в СAS 19 сентября

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что Александр не будет признавать свою вину. Таким образом. В интервью телеканалу «360» он опроверг признание Крушельницкого в употреблении допинга, но до сих пор объяснения, как препарат попал в организм Крушельницкого, нет.

Из-за того что адвокаты не смогли доказать правоту Крушельницкого, то спортсмен будет вынужден отвечать по антидопинговому законодательству. Свищев добавил, что Всемирная федерация керлинга предложила не доводить до суда и во внесудебном порядке согласиться на два года дисквалификации.

При этом Свищев заявил, что поиски неоспоримых доказательств того, что запретное вещество россиянину подсыпали, продолжатся. И российская федерация по виду спорта оставляет за собой право оспорить решение в суде и доказать в итоге невиновность Крушельницкого.