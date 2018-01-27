ФБР назвало причину смерти Лесина

Смерть бывшего министра печати России Михаила Лесина не была насильственной, он скончался в результате несчастного случая. Такие выводы содержатся в опубликованных материалах ФБР.

Первая часть документов была выложена на сайте бюро. На 56-ти страницах содержится внутренняя переписка ведомства, заключения судмедэкспертов, а также пресс-релиз Бюро от 28 октября 2016 года о закрытии дела и установлении причины смерти.

Следователи выяснили, что причиной смерти стал несчастный случай. Дополнительным фактор было злоупотребление алкоголем.

Тело Михаила Лесина было найдено в отеле «Дюпон Серкл» в Вашингтоне 5 ноября 2015 года, пишет РИА Новости.