Воскресенье
28 января
USD 55.83
EUR 69.61
Горячие новости

ФБР назвало причину смерти Лесина

27 Января 2018 в 16:29
ФБР назвало причину смерти Лесина

Смерть бывшего министра печати России Михаила Лесина не была насильственной, он скончался в результате несчастного случая. Такие выводы содержатся в опубликованных материалах ФБР.

Первая часть документов была выложена на сайте бюро. На 56-ти страницах содержится внутренняя переписка ведомства, заключения судмедэкспертов, а также пресс-релиз Бюро от 28 октября 2016 года о закрытии дела и установлении причины смерти.

Следователи выяснили, что причиной смерти стал несчастный случай. Дополнительным фактор было злоупотребление алкоголем.

Тело Михаила Лесина было найдено в отеле «Дюпон Серкл» в Вашингтоне 5 ноября 2015 года, пишет РИА Новости. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.