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ФБР ищет в протестах в Шарлотсвилле «российский след»

12 Августа 2018 в 10:19
ФБР ищет в протестах в Шарлотсвилле «российский след»

Россия могла иметь отношение к прошлогодним протестам в американском городе Шарлотсвилль. Такую версию рассматривает ФБР, заявил конгрессмен Томас Гаррет.

«Я сидел на закрытом брифинге ФБР примерно два месяца назад... и спросил, связано ли российское вмешательство с разжиганием протестов в Шарлотсвилле. Мне ответили, что связано», — сказал Гарретт, слова которого приводит RT.

Политик утверждает, что «российское вмешательство» проявилось в попытке посеять вражду между жителями США и подорвать их доверие к западным демократиям.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и из противников после того, как власти города решили демонтировать статую одного из деятелей Конфедерации, генерала Роберта Ли. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

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